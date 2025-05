Polícia desativa laboratório de refino de cocaína no interior da Bahia

Todo o material foi apresentado na delegacia da Polícia Civil - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma operação integrada entre a Polícia Militar da Bahia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e forças de segurança de Pernambuco resultou no fechamento de um laboratório clandestino de refino de drogas em Juazeiro, no norte da Bahia. A ação ocorreu na noite de sexta-feira, 2, no distrito de Carnaíba do Sertão.

As investigações seguem para identificar e capturar os envolvidos | Foto: Divulgação / Polícia Militar

As equipes da Rondesp Norte, Cipe Caatinga e Comando de Policiamento Regional Norte (CPRN) intensificavam o patrulhamento na zona rural quando receberam uma denúncia anônima sobre a possível existência de uma estrutura voltada ao preparo de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros por suspeitos, que fugiram após o confronto.

Na varredura do imóvel, foram apreendidos aproximadamente 10 kg de dióxido de silício, substância comumente utilizada no refino de cocaína, além de um carregador de pistola e 12 munições calibre 9mm.

Todo o material foi apresentado na delegacia da Polícia Civil. As investigações seguem para identificar e capturar os envolvidos no esquema criminoso.