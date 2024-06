Polícia é acionada para remover bomba em rua de Feira de Santana | A TARDE

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) removeram um suposto artefato explosivo de dentro de um carro no bairro Tanque da Nação, em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, nesta segunda-feira, 3.

O material foi encontrado na Rua Farmacêutico José Alves. Uma equipe da Companhia Antibombas do Bope foi acionada e realizou a retirada do material, que foi encaminhado para a base do Batalhão para identificação e destruição.

Não teve registro de feridos. Quando uma pessoa desconfia da existência de artefato explosivo deve ligar para o 190 e não removê-los ou abrir o objeto suspeito. Também é recomendado que as pessoas se afastem do local.

Crime

As penas previstas para esses crimes variam desde detenção até reclusão de 30 anos. Todas as ocorrências que envolvam essa ação são monitoradas pelo serviço de inteligência da PMDF e investigadas pelas equipes da Polícia Civil ou Polícia Federal (PF).



