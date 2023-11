Polícia encontra 20 kg de cocaína dentro de caixas de som | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira, 13, na BR 116, em Vitória da Conquista, duas caixas de som com 20kg de cocaína. Os policiais realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram o ônibus que saía de Uberlândia (MG) para a capital pernambucana.

Ao subir no veículo e conversar com os passageiros, a equipe decidiu vistoriar o compartimento de bagagem. O cão farejador da PRF K9 Friedel encontrou as drogas nas caixas.

As caixas estavam embrulhadas para presente. O motorista do ônibus apresentou uma documentação onde constava a informação que os pacotes despachados como encomenda na cidade de Sinop (MT) teriam como destino a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

Foi registrado crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida para adoção das medidas legais e rastreamento dos responsáveis.