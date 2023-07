Polícia encontra esconderijo de suspeito de matar cigana de 14 anos

O delegado Moisés Damasceno, coordenador regional da Polícia Civil (PC) da Bahia, fez a atualização das investigações que envolvem o assassinato da cigana Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, no último dia 6. O criminoso que atirou no queixo da adolescente é ex-marido da vítima, ambos têm a mesma idade. Após o crime, ele fugiu com a família de Guaratinga, no extremo sul baiano, para o estado do Espírito Santo, revela o delegado.

O pai da cigana ainda negou que tenha oferecido R$ 300 mil por informações sobre o paradeiro do suspeito que assassinou a jovem, em depoimento para a PC.

“As investigações estão na fase de oitiva de pessoas, familiares, testemunhas que souberam como o fato ocorreu. E a versão principal no momento é de que o tiro foi efetuado pelo esposo da vítima, um jovem de 14 anos que também é integrante da cultura cigana, que casou com ela em maio. Ele e a família fugiram por uma estrada de chão que dá acesso para Minas Gerais. De lá, foram para o Espírito Santo.

O delegado acrescentou que uma equipe da Polícia Civil da Bahia faz operação com policiais do Espírito Santo para encontrar o acusado. Um imóvel que teria sido usado como esconderijo para ele e a família foi encontrado em Vitória. Do local, eles teriam partido para uma comunidade cigana na cidade de Cariacica, que fica na Região Metropolitana de Vitória.

null Reprodução