Polícia enfrenta criminosos que expulsaram moradores da Maragogipe | A TARDE

Uma operação integrada da Secretaria da Segurança Pública, das Polícias Federal, Militar e Civil, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) foi deflagrada nesta quarta-feira, 20, contra facção que expulsou moradores em uma localidade na cidade de Maragogipe, no Recôncavo.

O grupo criminoso é envolvido com tráfico de drogas e de armas, homicídios, roubos, corrupção de menores, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo foram destruídos.

"As ações serão permanentes nesta região. Não permitiremos que traficantes ataquem moradores. Informações sobre estes criminosos podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP), com total sigilo", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.











SSP/BA





