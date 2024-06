Polícia fecha o cerco contra suspeitos de matar músico do Afrocidade | A TARDE

Integrantes de um grupo criminoso são alvos da Operação Euterpe, deflagrada pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta terça-feira, 4.

Mais de 30 policiais civis, com o apoio do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), cumprem mandados judiciais nas localidades de Novo Horizonte, Jardim Limoeiro, Ponto Certo e Nova Vitória.

A Operação Euterpe é fruto de investigações sobre a morte do músico Flávio de Oliveira Silva, "Fal Silva", ocorrida em Camaçari, no dia 24 de maio.

A principal linha de investigação para a motivação do crime é a relação com o tráfico de drogas. Imagens de câmeras de monitoramento foram analisadas, depoimentos de testemunhas e outros elementos comprobatórios identificaram quatro envolvidos.

O caso



O guitarrista da banda Afrocidade, Flávio de Oliveira da Silva, de 32 anos, conhecido como "Fal Silva", morreu após ser espancado na noite do último dia 25 de maio, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o artista foi agredido por um grupo de homens, no bairro Novo Horizonte.



Publicações relacionadas