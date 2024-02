Polícia Militar apreende mais de 160 kg de maconha em Salvador | A TARDE

Cerca de 163 kg de maconha foram apreendidos, após troca de informações entre o Batalhão PATAMO e a Cipe Chapada. Os entorpecentes foram encontrados no bairro de São Cristóvão, em Salvador, na noite deste sábado, 27.

Seguno a Polícia Militar, alunos do Estágio do VII Curso de Patrulhamento Tático Móvel (CPATAMO) desenvolviam ações práticas da capacitação, quando visualizaram indivíduos na Rua Lauro de Freitas.

Os suspeitos correram e entraram em uma edificação. Um dos traficantes foi alcançado e preso. No local, os militares encontraram 163 tabletes de maconha, uma balança, caderno com anotações do comércio de entorpcentes e três aparelhos celulares.