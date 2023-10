Polícia Militar da Bahia contará com mais 1.800 novos armamentos | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia passará a contar com mais de 1.800 novos armamentos para reforçar as açoes ostensivas da tropa em Salvador e no interior baiano.

Entre as armas de fogo adquiridas pelo Governo do Estado, estão: 740 carabinas da marca IWI /modelo Arad, calibre 5,56x45mm com mira holográfica e magnificador (recursos que aumentam a precisão do tiro) e 1.075 pistolas da marca Glock /modelo 22 Geração 5, calibre.40S&W, uma das melhores do mundo, totalizando 1.815 novos armamentos adquiridos.

Segundo o tenente-coronel César Castro, coordenador do Centro de Material Bélico do Departamento de Apoio Logístico (DAL) da PMBA, “essa aquisição histórica é de extrema importância para a corporação e o armamento está no mesmo nível de outras forças de segurança do mundo. São armas de manuseio prático, de fácil manutenção e confiáveis, especialmente pela precisão”, destaca.

Na segunda-feira, 16, a Polícia Militar da Bahia irá apresentar o material para o efetivo e à imprensa. A presentação vai acontercer às 16h30 no Quartel do Comando-Geral, no Largo dos Aflitos, em Salvador.