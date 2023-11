Polícia Militar realiza 16ª edição da Operação Força Total | A TARDE

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 23, policiais militares baianos estão empregados na 16ª edição da Operação Força Total nos 417 municípios do estado. A operação, segundo o comando geral, visa prevenir a ocorrência de crimes e ampliar a segurança nas cidades através de ações preventivas e ostensivas com o emprego máximo da tropa.

Os policiais militares em ação atuam a pé e com a utilização de carros, motocicletas, aeronaves, além de todo o aporte tecnológico e informações de inteligência nas blitz e incursões em áreas urbanas e rurais na Bahia.



No acumulado de 15 edições anteriores, a Polícia Militar conseguiu retirar de circulação 314 armas de fogo, prender 499 criminosos em flagrante, conduzir 1.159 pessoas às delegacias e recuperar 258 veículos. O empenho da tropa também resultou no registro de 300 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), na apreensão de 103 adolescentes e no cumprimento de 198 mandados de prisão.