Polícia prende fazendeiros após assassinato de indígena na Bahia | A TARDE

Dois fazendeiros foram presos acusados de homicídio e tentativa de homicídio ocorrido no território de Caramuru, em Potiraguá, no extremo sul da Bahia. Nega Pataxó, irmã do cacique Nailton Muniz Pataxó, do povo indígena Pataxó-hã-hã-hãe, foi assassinada na tarde deste domingo, 21.

A indígena foi vítima de disparos de arma de fogo, junto com o cacique Nailton Muniz Pataxó, que também foi atingido e segue internado. Com os suspeitos, foram encontrados os revólveres que teriam sido utilizados no crime, que foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia.

Em nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, o titular da pasta, Marcelo Werner, reforçou a busca pelos responsáveis. "Me solidarizo com toda a comunidade indígena. Os autores desses crimes graves serão responsabilizados. Dois suspeitos foram presos e as possíveis armas utilizadas foram apreendidas. Enviamos reforço para a região por tempo indeterminado", afirmou.

Equipes especializadas das Polícias Militar e Civil foram enviadas com o objetivo de evitar novos conflitos na região, onde atuarão por tempo indeterminado.

