Polícia prende homem com arma e drogas no interior da Bahia

O 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu um homem, na madrugada deste domingo, 30, com posse de arma de fogo e de uma grande quantidade de drogas. O fato ocorreu no distrito de Nova Cruz, em Macajuba, município do sertão baiano.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), os policiais estavam realizando rondas na região, quando avistaram o suspeito. Ao perceber que seria abordado, o homem tentou fugir, tendo sido alcançado pelos militares logo em sequência.

Com o homem, os policiais teriam encontrado um revólver calibre .22 com 15 munições do mesmo calibre; 71 invólucros com maconha; e 23 papelotes de cocaína. Tanto a arma de fogo quanto as drogas foram apreendidas e encaminhadas, junto ao suspeito, à delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada.