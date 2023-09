Polícia prende três suspeitos de participar da morte de Mãe Bernadete

As forças de segurança da Bahia prenderam três suspeitos de participar da morte de Mãe Bernadete. Entre os três presos, está o homem que foi responsável direto por assassinar a líder quilombola. Ele foi preso na cidade Araçás, na região centro-norte da Bahia. Os outros dois homens foram presos em Simões Filho. Um deles guardava armas que teriam sido utilizadas no crime, enquanto outro estava em posse do celular da vítima.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 4, em coletiva convocada pela Polícia Civil, que contou com a participação do secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

"A quantidade de pessoas envolvidas é prematura da gente estar dizendo. Exista a informação de dois executores, então pelo menos há mais uma pessoa envolvida. As investigações continuam e vão avançar, se houver mandante, qualquer outra pessoa que auxiliou, também vão ser alcançados", falou o secretário.

Conforme a polícia, o suspeito de ser executor da líder quilombola tinha passagem pela polícia. Os demais não. Além disso, não há indícios de que eles tenham sido contratados por profissionais.

Após a morte da líder quilombola, o governo da Bahia deteminou uma investigação rigorosa. Conforme detalhado pela Polícia Civil, foram realizadas 64 oitivas e cumpridas 19 medidas cautelares. Além dos três presos, a operação também terminou com duas armas apreendidas, uma calibre 9mm e outra 765. As armas apreendidas compatíveis aos projéteis encontrados no local do crime.