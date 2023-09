Polícia prende vinte na Bahia no "dia D" da Operação Paz

Vinte pessoas foram presas em três cidades da Bahia durante o primeiro ciclo da Operação Paz, deflagrada na manhã desta segunda-feira, 11. A ação foi iniciada no dia 1º de setembro em 12 estados brasileiros. Entre cumprimentos de mandados de prisão, buscas e apreensão e flagrantes, as capturas aconteceram nos municípios de Feira de Santana (6), Juazeiro (10), norte do estado, e Camaçari (4), na Região Metropolitana.

"Hoje é o dia D do primeiro ciclo da operação. Teremos ao todo quatro ciclos. Serão quatro meses de intensificação das atividades de polícia judiciária com foco na redução dos crimes e aumentos letais intencionais aqui em nosso estado. Várias ações aí programadas, não só de cumprimento de mandados de busca e apreensão, mas também na questão de formalização", explicou a delegada titular do Diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, Andrea Ribeiro.

A ação é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta com as forças policiais das unidades da federação envolvidas. O objetivo da operação é combater as Mortes Violentas Intencionais, agindo sobre os fatores que mais fomentam tais crimes, como o tráfico de drogas e a formação de organizações criminosas. Na Bahia, o trabalho da Polícia Civil é orientado pela Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ).

"Temos também aproveitado esse momento da Operação Paz, a reunião das equipes para dar celeridade às questões das representações, uma articulação também com o poder judiciário e com o Ministério Público do Estado da Bahia. Para que a gente consiga alcançar e reduzir índices de homicídios daqui, não só na nossa capital, mas em todo o estado", continuou a titular do DHPP.

A diretora do Departamento de Polícia do interior, Rogéria Araújo, salientou a importância dos investigadores, escrivães e delegados nas ações. "No dia de hoje, nós já contabilizamos aqui no interior do estado, a cidade de Juazeira, com 10 mandados de prisão cumpridos, sendo que 8 de crimes de homicídio e Feira do Santana, até o momento, com 6 mandados de prisão cumpridos, isso sem contar os mandados de busca e apreensão que vêm sendo realizados, celulares apreendidos e que vão, na verdade, aí depois de uma análise do nosso departamento da inteligência auxiliar em outras investigações. Nosso foco são crimes contra a vida, mas não se pode aqui pensar que o tráfico de drogas não interfere. Dos crimes de contra a vida".

Além da Bahia, a Operação Paz conta com ações no Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.