Polícia recupera motos roubadas e faz apreensões em Lauro de Freitas | A TARDE

Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) de Salvador recuperaram nesta quinta-feira, 30, no bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, duas motocicletas roubadas com sinais de adulteração no chassi e no motor.

As duas motos foram encontradas durante uma ação policial que tinha o objetivo de localizar suspeitos por crimes de furtos e roubos de veículos. Dois homens chegaram a ser identificados, mas fugiram ao avistar a equipe da Polícia Civil.

Na fuga, a dupla deixou para trás uma mochila contendo sete rádios comunicadores, uma emulsão explosiva, quatro aparelhos celulares, cinco carregadores para pistola, uma gandola camuflada do exército brasileiro e pinos vazios para acondicionar cocaína.

A Polícia Civil agora busca, com ações de inteligência, identificar e localizar os suspeitos que fugiram. Os materiais apreendidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia.

Publicações relacionadas