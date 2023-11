Polícia socorre mulher ferida com rosto desfigurado na BR-116 | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestou socorro à uma mulher que apresentava sinais de agressão. Ela estava tão ferida a ponto de o rosto estar desfigurado. A ação aconteceu na última sexta-feira, 24, no km 830 da BR-116, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e foi divulgada neste domingo, 26.

Os policiais observaram a mulher caminhando ao longo da rodovia e, ao se aproximarem, constataram sua confusão mental e os diversos hematomas no rosto. Diante do estado crítico, os agentes solicitaram a unidade de resgate da Via Bahia para prestar atendimento emergencial.

Após receber os primeiros cuidados, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vitória da Conquista. Não foram revelados maiores detalhes sobre a autoria do crime.