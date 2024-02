Policiais investigados por homicídios viram alvo de operação do MP | A TARDE

Dois policiais militares viraram alvo de uma operação do Ministério público estadual, na manhã desta quinta-feira, 1ª, no nordeste baiano. Os agentes são investigados por homicídios no Município de Euclides da Cunha.



De acordo com o MP, as ordens judiciais foram cumpridas nos Municípios de Euclides da Cunha e Ribeira do Pombal, incluindo a sede do 5º Batalhão da Polícia Militar de Euclides da Cunha e a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Nordeste) de Ribeira do Pombal. Também foi alvo da operação um homem que não exerce função pública. Foram apreendidos estojos e armas de fogo, armas brancas, documentos e celulares.

Batizada de 'Operação Sertões’, a ação também conta com a participação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Força Correcional Especial Integrada (Force) e a Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

Os policiais são investigados pela prática de cinco homicídios cometidos nos dias 22 de junho de 2019, 30 de dezembro de 2021 e 27 de julho de 2023, além de duas mortes no dia 21 de junho de 2019, com características de execuções sumárias. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha.

Todo o material apreendido será submetido a conferência e análise pelos promotores de Justiça e, posteriormente, encaminhado aos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis.