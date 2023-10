Policiais Militares são presos durante ação em Juazeiro | A TARDE

Uma operação foi deflagrada nesta terça-feira, 17, para combater organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e prática de homicídios em Juazeiro, região do Vale do São Francisco. A operação, batizada de 'Callidus’, cumpriu dois mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão no município.



A operação, que foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Norte), e a Polícia Civil, contou com a participação da Diretorias Regionais de Polícia do Interior (Dirpin Norte/Leste), da 17ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin) e da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.

O grupo criminoso está sendo investigado pelo motivo da prática de homicídios e indícios de participação em tráfico de drogas na região. As investigações começaram após apuração das circunstâncias da morte de Mateus Tailan Souza dos Santos, no último domingo, 15. A vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo por policiais militares investigados na operação, os quais simularam uma oposição à atuação policial.

De acordo com a versão dada pelos policiais investigados, Mateus estaria trafegando em uma motocicleta, e, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu em seguida, iniciando uma perseguição. Os policiais relataram ainda que, em determinado momento, Mateus teria abandonado a motocicleta e uma mochila, e correu para uma residência, quando teria ocorrido a suposta intervenção que resultou na morte.

De acordo com investigações, a vítima teria sido conduzida da própria residência para uma viatura da Polícia Militar, aparecendo morto em seguida sob alegação de ter agido contra os policiais.