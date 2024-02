Policial agride folião com voadora; assista | A TARDE

Uma cena de agressão inusitada aconteceu durante o Carnaval da cidade de Caravelas, no extremo sul da Bahia. Nas imagens, é possível ver uma policial militar dando uma "voadora" em um folião. O registro foi feito na noite do último domingo, 10.

A agressão ocorreu após um policial tentar se afastar de dois homens usando um cacetete. O outro PM se aproxima de um dos foliões e desfere o golpe. Com o folião no chão, o agente dá tapas, chutes e o agride com o uso de um cacetete, mesmo sem qualquer esboço de reação.





Não há informações sobre o que teria motivado a abordagem. Em nota, a Polícia Militar disse que a corregedoria da PM apura conduta da patrulha durante o policiamento no carnaval de Caravelas. Disse ainda que os agentes foram identificados e serão ouvidos durante a investigação do caso.