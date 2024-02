Policial está preso por suspeita de matar indígena no sul da Bahia | A TARDE

Um policial militar, que participou de um confronto entre fazendeiros e indígenas, que resultou na morte da indígena Nega Pataxó ,no último domingo, 21, está preso na cidade de Itabuna. O crime aconteceu no município de Potiraguá, no extremo sul do estado. De acordo com a PM, a Corregedoria aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Civil para apurar a conduta do agente.

Maria de Fátima Muniz de Andrade, a Nega Pataxó, é irmã do cacique Nailton Muniz Pataxó, do povo indígena Pataxó-hã-hã-hãe, que também foi atingido por um tiro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois homens foram presos e foram autuados por tentativa de homicídio. Quatro armas de fogo e munições foram apreendidas com a dupla.

Peritos baianos atestaram que o projétil que atingiu e matou a indígena pataxó hã-hã-hãe partiu da arma apreendida com um dos dois homens presos em flagrante

Segundo o diretor regional da Polícia Civil, delegado Roberto Júnior, o laudo de microcomparação balística foi entregue à Polícia Civil nesta terça-feira, 23, e anexado ao inquérito que a corporação instaurou para apurar o caso, mas que, por uma questão de competência de atribuições, será encaminhado à Polícia Federal (PF), órgão federal ao qual cabe reprimir e prevenir os crimes cometidos contra comunidades indígenas.

“Ao realizarmos a vistoria nas armas de fogo apreendidas, ficou evidente que as armas tinham sido disparadas. Imediatamente, requisitamos perícias de local de crime, bem como a microcomparação balística do projétil extraído do corpo da vítima, para que fosse confrontada com as duas armas apreendidas”, explicou o delegado, em uma mensagem de áudio.