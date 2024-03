Policial militar é baleado quando chegava em casa na Bahia | A TARDE

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira, 12, em Feira de Santana, cidade distante 108 quilômetros de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Marcos Alan Magalhães Vicente, de 46 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo no Conjunto Feira X, no bairro Muchila.

Segundo informações preliminares, ele estava chegando em casa quando foi abordado por indivíduos em uma moto. Um dos suspeitos atirou contra Marcos, que foi socorrido socorrido em estado grave para o Hospital Geral Clériston Andrade.

Ainda de acordo com informações preliminares, o caso é investigado como tentativa latrocínio. Um vídeo feito momentos após os disparos mostra uma dupla passando de moto próximo ao local do crime A polícia investiga se os homens foram os responsáveis pela morte. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o crime.