Policiamento nas estradas da Bahia é intensificado na Semana Santa | A TARDE

A Polícia Militar, através do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), reforça a partir dessa quinta-feira,28, o policiamento nas rodovias estaduais baianas para o feriadão da Semana Santa.



De acordo com a Polícia Militar, as ações preventivas serão intensificadas em pontos definidos estrategicamente, baseados em informações previamente levantadas e nas estáticas de anos anteriores. A rodovia BA-099 (Estrada do Coco), que liga a Salvador a uma extensa faixa litorânea indo até a divisa com Sergipe, será contemplada, além das estradas que fazem a ligação entre os municípios da RMS.



Outras localidades do estado contarão com o reforço nas ações de patrulhamento viário. Na Ilha de Itaparica, haverá reforço no terminal marítimo e na BA-001. Os acessos aos municípios de Vitória da Conquista, Brumado, Itapetinga, Ilhéus, Mucuri, Porto Seguro, Itacaré, Canavieiras, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, dentre outros, também terão o policiamento reforçado.



“A Operação Semana Santa ocorrerá das 07h de amanhã (quinta-feira) até às 07h da próxima segunda-feira, 1º.”, informa o coronel Antônio Sampaio, comandante do CEPRv. “Recomendamos que os condutores não façam uso de bebidas alcoólicas, respeitem a sinalização e o limite de velocidade das vias, dirijam defensivamente e verifiquem as condições dos veículos que irão viajar”, acrescenta.

Publicações relacionadas