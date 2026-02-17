Político de cidade baiana morre após bater cabeça ao mergulhar em rio

Almir bateu a cabeça ao mergulhar em local raso - Foto: Reprodução

O ex-vereador de Conceição do Almeida, Almir de Souza Oliveira, 48 anos, morreu, neste domingo, 15, em Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após bater a cabeça em pedras ao saltar em um trecho raso de um rio da cidade.

Segundo informações de familiares à Polícia Civil, Almir - mais conhecido como Orêa Correria - não percebeu a baixa profundidade do local e sofreu um forte impacto na cabeça. Ele ainda foi levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi apontada como traumatismo craniano.

O o caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas, que busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A Prefeitura de Conceição do Almeida divulgou nota lamentando a morte do ex-edil e prestando solidariedade à família, amigos e aliados políticos.

Atualmente, Almir exercia a suplência na Câmara Municipal. Ele foi eleito vereador em 2016 com 333 votos e disputou ainda os pleitos de 2008, 2012, 2020 e 2024. O ex-vereador integrava a base política da prefeita Renata e do ex-prefeito Ito de Bêga. As informações são do Calila Notícias.