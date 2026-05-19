Ponte Salvador-Itaparica: governo abre vagas de emprego para trabalhar nas obras

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A Rede SineBahia está com vagas de emprego abertas para profissionais interessados em atuar nas obras da Ponte Salvador-Itaparica, um dos maiores projetos de infraestrutura em andamento na Bahia.

As oportunidades são destinadas a candidatos com experiência na área e que atendam aos requisitos exigidos para cada função.

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Vagas abertas

Entre os cargos disponíveis estão:

Encarregado de Manobra Marítima;

Mestre de Cravação de Estaca;

Operador de Martelo de Cravação de Estacas Offshore;

Operador de Guincho Estático.

Os interessados devem procurar uma unidade do SineBahia em Salvador para solicitar a carta de encaminhamento necessária ao processo seletivo.

Documentação necessária

Para o atendimento, é preciso apresentar os seguintes documentos:

Carteira de Trabalho (física ou digital);

Documento de identidade (RG);

CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade;

Certificados dos cursos exigidos para a vaga desejada.

A iniciativa representa uma oportunidade para profissionais que desejam integrar a equipe responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica, empreendimento considerado estratégico para a mobilidade e o desenvolvimento econômico do estado.