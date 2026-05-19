OPORTUNIDADE
Ponte Salvador-Itaparica: governo abre vagas de emprego para trabalhar nas obras
Saiba como se inscrever e os requisitos necessários
A Rede SineBahia está com vagas de emprego abertas para profissionais interessados em atuar nas obras da Ponte Salvador-Itaparica, um dos maiores projetos de infraestrutura em andamento na Bahia.
As oportunidades são destinadas a candidatos com experiência na área e que atendam aos requisitos exigidos para cada função.
Vagas abertas
Entre os cargos disponíveis estão:
- Encarregado de Manobra Marítima;
- Mestre de Cravação de Estaca;
- Operador de Martelo de Cravação de Estacas Offshore;
- Operador de Guincho Estático.
Os interessados devem procurar uma unidade do SineBahia em Salvador para solicitar a carta de encaminhamento necessária ao processo seletivo.
Documentação necessária
Para o atendimento, é preciso apresentar os seguintes documentos:
- Carteira de Trabalho (física ou digital);
- Documento de identidade (RG);
- CPF;
- Comprovante de residência;
- Comprovante de escolaridade;
- Certificados dos cursos exigidos para a vaga desejada.
A iniciativa representa uma oportunidade para profissionais que desejam integrar a equipe responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica, empreendimento considerado estratégico para a mobilidade e o desenvolvimento econômico do estado.