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OPORTUNIDADE

Ponte Salvador-Itaparica: governo abre vagas de emprego para trabalhar nas obras

Saiba como se inscrever e os requisitos necessários

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Ponte Salvador-Itaparica: governo abre vagas de emprego para trabalhar nas obras
Foto: Divulgação

A Rede SineBahia está com vagas de emprego abertas para profissionais interessados em atuar nas obras da Ponte Salvador-Itaparica, um dos maiores projetos de infraestrutura em andamento na Bahia.

As oportunidades são destinadas a candidatos com experiência na área e que atendam aos requisitos exigidos para cada função.

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Vagas abertas

Entre os cargos disponíveis estão:

  • Encarregado de Manobra Marítima;
  • Mestre de Cravação de Estaca;
  • Operador de Martelo de Cravação de Estacas Offshore;
  • Operador de Guincho Estático.

Os interessados devem procurar uma unidade do SineBahia em Salvador para solicitar a carta de encaminhamento necessária ao processo seletivo.

Documentação necessária

Para o atendimento, é preciso apresentar os seguintes documentos:

  • Carteira de Trabalho (física ou digital);
  • Documento de identidade (RG);
  • CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Comprovante de escolaridade;
  • Certificados dos cursos exigidos para a vaga desejada.

A iniciativa representa uma oportunidade para profissionais que desejam integrar a equipe responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica, empreendimento considerado estratégico para a mobilidade e o desenvolvimento econômico do estado.

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Tags

emprego ponte salvador-itaparica Salvador sinebahia vagas

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