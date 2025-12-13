Menu


Popó lamenta ao anunciar a morte da mãe: "Meu eterno amor"

Em homenagem, boxeador compartilhou um vídeo de Zuleica dançando e mandando beijos para o filho

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/12/2025 - 8:18 h
Popó e sua mãe em vídeo nas redes sociais
Popó e sua mãe em vídeo nas redes sociais -

A comunidade do esporte e os fãs do boxeador baiano Popó Freitas foram pegos de surpresa na manhã deste sábado, 13, com a notícia do falecimento de sua mãe, Zuleica Freitas. O anúncio foi feito pelo tetracampeão mundial de boxe em seu perfil oficial no Instagram.

Em sua postagem, Popó compartilhou um vídeo de Zuleica dançando e mandando beijos para o filho.

"Minha mãe guerreira que cumpriu sua missão. E que deixa um legado de muita força e amor. É com essa alegria que Deus a recebe em seus braços. Descansa em paz mãezinha! Meu eterno amor", disse em legenda.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Acelino Popó Freitas (@popofreitas)

A publicação rapidamente recebeu milhares de comentários de solidariedade, apoio e carinho de fãs, amigos e colegas do esporte.

Até o momento, a família não divulgou detalhes sobre a causa da morte e sepultamento.

