Popó lamenta ao anunciar a morte da mãe: "Meu eterno amor"

Popó e sua mãe em vídeo nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A comunidade do esporte e os fãs do boxeador baiano Popó Freitas foram pegos de surpresa na manhã deste sábado, 13, com a notícia do falecimento de sua mãe, Zuleica Freitas. O anúncio foi feito pelo tetracampeão mundial de boxe em seu perfil oficial no Instagram.

Em sua postagem, Popó compartilhou um vídeo de Zuleica dançando e mandando beijos para o filho.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Minha mãe guerreira que cumpriu sua missão. E que deixa um legado de muita força e amor. É com essa alegria que Deus a recebe em seus braços. Descansa em paz mãezinha! Meu eterno amor", disse em legenda.

A publicação rapidamente recebeu milhares de comentários de solidariedade, apoio e carinho de fãs, amigos e colegas do esporte.

Até o momento, a família não divulgou detalhes sobre a causa da morte e sepultamento.