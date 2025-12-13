BAHIA
Popó lamenta ao anunciar a morte da mãe: "Meu eterno amor"
Em homenagem, boxeador compartilhou um vídeo de Zuleica dançando e mandando beijos para o filho
Por Isabela Cardoso
A comunidade do esporte e os fãs do boxeador baiano Popó Freitas foram pegos de surpresa na manhã deste sábado, 13, com a notícia do falecimento de sua mãe, Zuleica Freitas. O anúncio foi feito pelo tetracampeão mundial de boxe em seu perfil oficial no Instagram.
Em sua postagem, Popó compartilhou um vídeo de Zuleica dançando e mandando beijos para o filho.
"Minha mãe guerreira que cumpriu sua missão. E que deixa um legado de muita força e amor. É com essa alegria que Deus a recebe em seus braços. Descansa em paz mãezinha! Meu eterno amor", disse em legenda.
A publicação rapidamente recebeu milhares de comentários de solidariedade, apoio e carinho de fãs, amigos e colegas do esporte.
Até o momento, a família não divulgou detalhes sobre a causa da morte e sepultamento.
