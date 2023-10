População baiana elege conselheiros tutelares neste domingo | A TARDE

A população baiana voltou a utilizar as urnas eletrônicas neste domingo, 1º. Mas não foi para votar em representantes do Executivo e Legislativo, mas sim, para eleger os conselheiros tutelares. A eleição aconteceu em todo o Brasil por meio de voto direto, secreto e facultativo.

O Portal A TARDE acompanhou por algumas horas a votação no Colégio Estadual Thales de Azevedo, um dos principais de Salvador, cidade que irá eleger 120 conselheiros tutelares e 120 suplentes para integrar 24 Conselhos Tutelares da para o mandato de quatro anos. Na Bahia inteira, são 445 Conselhos Tutelares existentes.

O colégio recebeu a visita do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que não deixou de registrar o seu voto para o conselho tutelar. Outra representante do poder público presente foi a secretária municipal de Política para Mulheres Infância e Juventude de Salvador, Fernanda Lôrdelo, mas em função de fiscalização, acompanhando todo o processo.

Geraldo Júnior após votação para o Conselho Tutelar | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Durante as horas em que o Portal A TARDE esteve na unidade de ensino, a movimentação foi tranquila, sem formação de filas em nenhum momento. As dezenas de salas disponibilizadas para a votação nunca estiveram com mais de três pessoas para utilizar a urna eletrônica, novidade para a votação, e que garantirá a obtenção do resultado em questão de horas.

O público presente no local de votação foi composto, na sua maioria, de pessoas com mais de 50 anos, inclusive muitos idosos. Grupos religiosos também eram notados, seja por usar roupas com alusão à igreja ou por levar a bíblia debaixo do braço no momento da votação. Além disso, a presença de educadores também foi marcante.

"Esse é o caminho para as eleições. Eestá na hora da gente modificar, colocar pessoas que queiram fazer algo para as crianças, queira fazer algo para os adolescentes e pelo Estado. Eu fiz uma avaliação, tenho algumas colegas que participam e indicaram algumas pessoas. Identifiquei uma pessoa que considero competente. É claro que a gente tem que avaliar currículo, capacidade da pessoas e se tem competência para área que vai assumir, declarou André Roriz Fontoura, de 58 anos, sobre sua escolha de candidato.

Movimentação no Colégio Estadual Thales de Azevedo | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A eleição

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o Conselho Tutelar, além de ser responsável por defender os direitos das crianças e adolescentes, tem a atribuição de atender e aconselhar familiares e responsáveis, requisitar serviços públicos em diversas áreas, como saúde, educação e segurança voltados ao público infantojuvenil e encaminhar os casos nos quais os direitos das crianças e adolescentes não são respeitados ao Ministério Público ou outras instituições.

A eleição deste domingo foi para a escolha dos mais de dois mil conselheiros tutelares serão escolhidos para compor os 445 Conselhos Tutelares existentes na Bahia para o quadriênio 2024-2028. Conforme edital publicado pela Prefeitura de Salvador, os novos conselheiros irão tomar posse no dia 10 de janeiro de 2024, na cidade.

Na capital baiana, 24 Conselhos Tutelares abrangem todos os bairros e cada Conselho Tutelar irá contar com novos cinco conselheiros titulares e cinco suplentes. Ou seja, foram eleitos 120 conselheiros titulares em um universo de 328 candidatos aprovados após realização de provas antes da eleição.

Todo cidadão ou cidadã maior de 16 anos, com título de eleitor válido e emitido até 90 dias antes do pleito, teve direito a escolher até cinco candidatos. Para isso era necessário estar em posse do título de eleitor, seja através do e-título ou em documento impresso, e de um documento oficial com foto.

Em Salvador, as informações sobre quem são os conselheiros candidatos e local de votação estiveram disponíveis no site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que também irá divulgar os vencedores do pleito deste domingo.

Cidadão antes de votar neste domingo | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE