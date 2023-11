Porteiro é agredido com socos por advertir morador em condomínio | A TARDE

Um porteiro de um condomínio foi agredido a socos por um morador em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia. O caso aconteceu no último sábado, 18, no bairro Boa Vista e imagens de câmera de segurança registraram as agressões.

Segundo o síndico, a confusão começou quando o porteiro, que também é supervisor, deu uma advertência ao morador por infringir regras do condomínio na área da piscina. O homem ficou insatisfeito com a notificação e procurou o funcionário na sala onde ele trabalhava.

Em nota, o condomínio informou que repudia as agressões sofridas pelo funcionário e que "não há justificativa para a barbárie". Disse ainda que presta apoio jurídico e administrativo ao porteiro e está tomando todas as medidas possíveis para esclarecimento e punição dos responsáveis.

Segundo a administração do condomínio, o porteiro e o morador foram levados para a delegacia para prestar depoimento. O agressor foi liberado e deve responder por lesão corporal e dano contra o patrimônio.



O funcionário foi afastado das funções por causa dos ferimentos e por estar abalado psicologicamente com a situação.