Porto Seguro e Salvador compõem top 10 destinos mais buscados do país | A TARDE

Os municípios baianos de Porto Seguro e Salvador integram a lista dos 10 destinos turísticos mais procurados do Brasil, de acordo com o Google. Apesar de liderado pelo Sudeste, o top 10 é dominado por cidades nordestinas, com cinco presenças no ranking.

A cidade mais buscada como destino turístico no Brasil, segundo o mecanismo de pesquisa, é o Rio de Janeiro, conhecida por ser o grande símbolo do país internacionalmente, com cartões postais como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

São Paulo, a maior cidade do Brasil, aparece em segundo lugar. Mesmo sem praia, o município consegue atrair a curiosidade de milhões de brasileiros, que veem na “Pauliceia” um local perfeito para realizar compras.

A Bahia aparece primeiro no ranking com Porto Seguro, município do extremo sul do estado onde desembarcou o português Pedro Álvares Cabral em 1500. Com diversas praias paradisíacas, a cidade costuma receber jovens em período de formatura vindos de todo o Brasil, sendo um dos destinos preferidos de mineiros, goianos e brasilienses.

Orlando, cidade da costa leste norte-americana onde fica o Walt Disney World Resort, surge na quarta colocação, sendo o único destino internacional da lista. O município do estado da Flórida, que se tornou moradia de milhares de brasileiros neste século, é marcado por sua influência cultural latino-americana e caribenha.

Gramado-RS, cidade da Serra Gaúcha marcada pela influência cultural alemã, pela produção de chocolates e por um Natal iluminado, é o quinto destino turístico do Google, seguida por Fortaleza na sexta colocação, aparecendo como a primeira capital nordestino do ranking.

Na sétima colocação, aparece Salvador, a primeira capital do Brasil. Além das suas inúmeras praias urbanas ideais para banho, a capital baiana oferece sua história e sua cultura, influenciadas decisivamente pela diáspora de povos africanos, como os iorubás, os fons e os bantos.

Curitiba, Ipojuca-PE e Maceió fecham a lista dos 10 destinos turísticos mais pesquisados no Google.