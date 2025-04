Portos baianos promovem campanha de reciclagem

- Foto: Divulgação

Colaboradores dos principais portos da Bahia participaram, em março, de uma jornada de conhecimentos e ações práticas relacionados a reciclagem de resíduos, economia circular e sustentabilidade. A campanha “Vamos Reciclar?”, promovida pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), alcançou mais de 200 trabalhadores, nos três portos da empresa: Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus.

Durante o projeto, a equipe da Gerência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho visitou salas e gabinetes das instalações para fazer apresentações sobre os temas e sinalizar os corretos locais de descarte de resíduos reciclável e comum. A atividade – simples mais eficiente, segundo avaliação dos colaboradores – faz parte das ações de educação ambiental previstas no planejamento estratégico ambiental da empresa até 2027. Esse plano traz entre as metas reduzir a geração de resíduos e aumentar a quantidade de lixo encaminhado para a reciclagem.

| Foto: Divulgação

Neste primeiro momento, segundo a analista portuária Tatiana Noel, lotada na Gerência de Meio Ambiente da Codeba, a campanha focou em setores administrativos, que na maior parte das vezes descarta papel, embalagens e copos plásticos, tipos de materiais que são recicláveis. Já setores operacionais geram resíduos de características diferentes, como materiais compostos por ferro e plástico.

“Primeiro a gente foi no mais simples, mas as ações de educação ambiental são contínuas dentro do planejamento estratégico traçado pela empresa”, explica Tatiana. De acordo com ela, as metas da administração dos portos para o período 2025-2027 incluem, entre outras, menor geração de resíduos e redução no consumo de água e de energia elétrica – além de ampliação no uso de fontes de energia renovável.

| Foto: Divulgação

Um detalhe curioso, mas que reflete o engajamento de todo o corpo funcional da Codeba com o cumprimento das metas estabelecidas pela gestão, é que a campanha “Vamos Reciclar?” foi criada por duas estagiárias da Gerência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho: Mariana Barbosa e Emilly de Almeida. As duas têm 26 anos e cursam Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Mariana conta que a ideia surgiu depois que Emilly escutou algumas demandas e sugestões de outros colaboradores da Codeba, que estavam alinhadas com os temas de Educação Ambiental considerados pela empresa em seu plano estratégico. A partir daí, elas começaram a elaborar propostas, como desenvolver cartazes e adesivos. Com apoio técnico de Tatiana Noel, como destacou Mariana, elas chegaram ao desenho final da campanha, realizada após cerca de um mês de preparação. “Vimos que só colar cartazes não adianta e resolvemos fazer uma conversa com os colaboradores”, lembra a estagiária.

| Foto: Divulgação

O formato final da “Vamos reciclar?” foi definido da seguinte forma: uma equipe da Gerência de Meio Ambiente visitou salas e escritórios, com adesivos para serem colados nos cestos de lixo para diferenciar os locais de resíduos recicláveis e comuns, enquanto a colagem era feita, iniciava-se um diálogo, de cinco a dez minutos, com a equipe ressaltando a necessidade da segregação correta do lixo e tirando dúvidas dos funcionários.

Também foram exibidos cartazes informativos e distribuídos formulários para a coleta de sugestões. De acordo com Tatiana Noel, as propostas feitas pelos colaboradores ainda estão em análise, mas já se observa que muitos deles sugeriram parcerias com instituições sociais e associações de catadores para a doação do lixo reciclável produzido e já segregado nos três portos administrados pela Codeba.

| Foto: Divulgação

IMPACTO

O balanço da campanha também aponta outros tipos de sugestões, participação de profissionais de diversas áreas, incluindo gerentes, engenheiros, analistas, estagiários e equipes operacionais, e o engajamento de mais que 200 colaboradores.

Impactada pela “Vamos Reciclar?”, a gerente de Tecnologia da Informação da Codeba, Jéssica Dantas, destacou que a ação chamou a atenção dela e de sua equipe para o fato de lembrar que pequenas ações cotidianas podem contribuir para diminuir a poluição e mitigar as mudanças climáticas. “Recebi várias orientações, inclusive de como facilitar o trabalho das instituições que lidam diretamente com reciclagem, separando os resíduos corretamente”, comenta. “A campanha foi muto interessante e os assuntos abordados instigaram a curiosidade da equipe. Houve muita interação e troca de conhecimentos.”

| Foto: Divulgação

Analista portuária, Maria Regina do Carmo Mota também classifica a “Vamos Reciclar?” como uma ação importante. De acordo com ela, ações de educação ambiental são fundamentais para mudar a cultura das pessoas em favor do meio ambiente. Além disso, ela acredita que, apesar de ser uma ação realizada no interior da empresa, o conhecimento não fica restrito aos escritórios. “Levamos as informações para a casa, para nosso dia a dia”, afirma.

Segundo Maria Regina, é perceptível o engajamento dos colegas com a pauta ambiental proposta pela direção da Codeba, já que a empresa, ao longo de muitos anos, tem demonstrado preocupação genuína com a temática. “A empresa está muito preocupada com o meio ambiente, que é um problema universal e angustiante”, aponta, para, em seguida, completar: “a equipe (da Gerência Ambiental) é boa e o trabalho de conscientização vem sempre acompanhado de recomendações e orientações que nós levamos para a vida toda”.