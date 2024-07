Praias da Bahia recebem indicação para renovação da Bandeira Azul

Praia da Viração, Salvador - BA - Foto: Divulgação

Em mais um ano consecutivo, o Brasil deve ter número recorde de praias e marinas aptas a receberem a certificação do programa Bandeira Azul na temporada de verão 2024/2025. Isso porque, o Ministério do Turismo e outras entidades nacionais aprovaram a indicação de 38 praias e 11 marinas, que agora serão recomendadas para avaliação do júri internacional.



No total a Bahia tem 3 praias indicadas para receber a renovação do selo e uma marina. O resultado final está previsto para ser divulgado em outubro e a cerimônia de entrega nacional da Bandeira Azul acontecerá no dia 1º de novembro.

A expectativa é que premiação Bandeira Azul, reconhecida mundialmente por promover a qualidade ambiental e a sustentabilidade nas regiões costeiras, reforce o reconhecimento ao turismo no Brasil. Na temporada passada, 42 locais receberam o selo, sendo 31 praias e 11 marinas. Com a indicação de novos locais, este número deve aumentar significativamente na próxima temporada.



Ao todo, são 38 critérios avaliados pelo júri, incluindo qualidade da água, gestão ambiental, segurança, serviços, educação e informação ambiental. As praias e marinas certificadas precisam comprovar anualmente o cumprimento dos critérios estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE), fundação internacional responsável pela promoção do programa.



Praias recomendadas:

Renovações:

● Praia de Paraíso, Guarajuba, Camaçari - BA



● Praia da Viração, Salvador - BA

● Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador - BA

Marina pré-aprovada

Renovação:

● Yacht Clube da Bahia, Salvador - BA