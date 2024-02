Prazo das inscrições do Prêmio Sebrae Prefeitura termina nesta quinta | A TARDE

Termina nesta quinta-feira, 1º, o prazo das inscrições da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora para as administrações municipais da Bahia. Realizado a cada dois anos, o PSPE reconhece práticas e experiências de gestão com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial em todo o país.

As administrações municipais baianas interessadas em participar da 12ª edição do prêmio devem acessar o endereço eletrônico da inscrição.



Até o momento, o Sebrae já contabilizou mais de 2,3 mil projetos inscritos de vários estados e do Distrito Federal. O número supera as 1,6 mil inscrições realizadas na última edição, em 2021, quando 1.327 prefeituras participaram.



Nesta edição, serão aceitas no ato de inscrição apenas as ações já implementadas e que apresentem resultados alcançados e comprovados até 30 de novembro de 2023. Além disso, é necessário que as iniciativas tenham como principal público os chamados pequenos negócios, incluindo microempreendedores individuais (MEI) e agricultores familiares.



O Sebrae é parceiro dos municípios e da gestão pública em todo o Brasil, por meio da realização do PSPE, do programa Cidade Empreendedora e ainda da estratégia Territórios Empreendedores.



“O prêmio é uma oportunidade de mostrar que o trabalho e o esforço desempenhados pelas gestões municipais melhoram a economia, o desenvolvimento local e impactam diretamente na geração de emprego e renda”, afirmou o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury.



Desde 2001, o PSPE destaca o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública local.



Nesta 12ª edição, o prêmio está dividido em até 10 categorias:



• Simplificação e fomento do empreendedor,

• Sala do empreendedor,

• Compras governamentais,

• Empreendedorismo na escola,

• Inclusão produtiva,

• Turismo e identidade territorial,

• Sustentabilidade e Meio Ambiente,

• Empreendedorismo rural,

• Cidade empreendedora e

• Governança governamental.

Etapas



Depois de inscritos, os projetos passam por processo de avaliação, que inclui etapas de habilitação, pré-seleção estadual e visita técnica ao município. As boas práticas que vencerem no estado seguem para a disputa nacional, com cerimônia marcada para julho deste ano.