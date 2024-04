Prazo para as inscrições do Partiu Estágio termina nesta sexta | A TARDE

O Programa Partiu Estágio, do governo estadual, encerra suas inscrições hoje. O Edital número 01/2024 disponibiliza 1.733 vagas para Salvador e outras 4.460 para cidades do interior do estado e da Região Metropolitana da capital. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma de serviços do estado.

Para se inscrever, o estudante deverá efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos no Edital 01/2024, disponível no site da Secretaria da Administração. O passo a passo completo para fazer inscrição está disponível no edital.

Nesta edição, o programa oferece oportunidade de estágio para estudantes de 126 cursos universitários, distribuídos entre 302 municípios baianos. O coordenador do Partiu Estágio, Célio Alcântara, ressalta:

“O projeto, nesse ano, está oferecendo 6.193 oportunidades de emprego, de renda e de oportunidade para a Bahia inteira. E o mais interessante é que ele beneficia diretamente os estudantes de baixa renda, porque tem como prioridade de acesso às vagas o CadÚnico.”

Para participar do Programa Partiu Estágio, é necessário ter idade mínima de 16 anos, residir no estado da Bahia, ter concluído 50% ou mais da carga horária do curso de graduação e estar regularmente matriculado em instituição de nível superior com sede ou polo situados na Bahia. O curso de graduação pode ser nas modalidades presencial, semipresencial ou Ensino à Distância (EAD).

O estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência. O programa tem carga horária de 4 horas diárias e de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 455,00, além de auxílio-transporte. Desde o ano da sua criação, o Partiu Estágio já contratou mais de 16 mil universitários.

“A gente percebe pelo público beneficiado com esse projeto que há um efeito muito grande do ponto de vista econômico de benefícios para as pessoas”, afirma Célio.