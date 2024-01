Pré-candidata à prefeitura de município baiano tem carro incendiado | A TARDE

A pré-candidata à prefeitura do município de Nova Canaã, no centro-sul do estado, Magda Chaves (PSD), teve o seu carro incendiado. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 5, também em Nova Canaã. A informação é do site Políticos do Sul da Bahia.

Além de postulante a concorrer ao cargo de chefe do executivo municipal, Magda é casada com o atual prefeito de Iguaí, Rony Moitinho (PSD). A cidade fica localizada a apenas 8 quilômetros de Nova Canaã.

Segundo a publicação, a polícia já realizou perícia no veículo, uma Hilux. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Não há registros de feridos.