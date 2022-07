Prefeito de Lapão passa mal durante convenção do PT e é socorrido

O prefeito do município de Lapão, na Chapada Diamantina, Marcio Messias (PSD), passou mal e foi socorrido pelo ex-secretário de Saúde, Fábio Vilas-Boas durante a convenção do PT neste sábado, 30, no Parque de Exposições, em Salvador. O gestor foi encaminhado ao Hospital Roberto Santos.

Em nota, a Prefeitura de Lapão informa que Márcio teve um quadro de hipotensão e de uma bradicardia severa, e estado de saúde é estável.

O gestor desmaiou e recebeu os primeiros socorros de Vilas-Boas, que também é médico cardiologista. Ele está internado na Unidade de Tratamento Intenso (UTI) Cardiológica do Hospital Geral Roberto Santos. A hipotensão ocorre quando a pressão arterial baixa muito, já a bradicardia acontece quando os batimentos cardíacos caem muito.

"Ele está lúcido e se comunicando e em breve retornará as suas atividades, para continuar cuidado na nossa querida Lapão", diz a nota oficial da prefeitura.

O evento deste sábado, 30 reuniu diversos prefeitos de várias cidades do interior da Bahia, que presenciaram a oficialização da candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo do Estado.