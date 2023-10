Prefeito de São Felix é solto após passar por audiência de custódia | A TARDE

O prefeito de São Félix do Coribe, no Oeste baiano, Jutai Eudes Ribeiro, conhecido como Chepa Ribeiro, foi solto nesta terça-feira , 10. A soltura acontece horas depois dele ser preso com armas e drogas durante a Operação Palácio do Saber, da Polícia Federal. O prefeito foi solto após passar por audiência de custódia e pagar fiança no valor de R$ 3.363.

A Justiça também definiu que o gestor deve comparecer no cartório criminal, no Fórum de São Félix do Coribe, a cada mês, até abril, e sempre que previamente intimado.

A ação da PF foi realizada em outros três municípios baianos e cumpriu 19 mandados de busca e apreensão: Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Vitória da Conquista. O objetivo da operação foi investigar supostas irregularidades em procedimentos licitatórios cujos objetos alcançam a quantia de R$ 15 milhões.