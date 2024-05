Prefeitos pedem apoio à União em cobrança contra Chesf | A TARDE

Prefeitos de nove municípios baianos escreveram um ofício solicitando apoio da União, sobretudo dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), para uma solução em um imbróglio envolvendo a Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) e a construção da hidrelétrica de Sobradinho.

Segundo o documento, a empresa atual judicialmente para procrastinar o processo judicial 0000012-70.2005.8.05.0245, que se arrasta por mais de 40 anos na Justiça, que determinaria o pagamento de indenização devida por dano causado às famílias afetadas durante a implantação de Sobradinho.

O montante requerido no processo é de R$ 2.712.057.132,18 (dois bilhões, setecentos e doze milhões, cinquenta e sete mil e cento e trinta e dois reais e dezoito centavos), e, segundo os prefeitos, tende a "por fim ao sofrimento de milhares de famílias dos atingidos por barragem e que estão esperando, gerações após geração, a devida mitigação do sofrimento causado e das vidas despedaçadas por meio da correspondente indenização, em outras palavras, são milhares de famílias que mesmo depois de quatro décadas continuam esperando a realização da justiça".

No pedido, o grupo de prefeitos pede que a União atue de forma a obrigar a empresa a "cumprir com as medidas judiciais", já que a mesma teria sido derrotada "em todas as instâncias, incluindo STJ e STF" e resolva a situação de mais de mil famílias envolvidas.

Assinam o ofício a prefeita de Santo-Sé, Ana Passos, o prefeito de Remanso, Marcos Palmeira, o prefeito de Casa Nova, Wilker Torres, o prefeito de Pilão Arcado, Orgeto Bastos, o prefeito de Sobradinho, Cleivynho, o prefeito de Curaçá, Pedro Oliveira, o prefeito de Canudos, Jilson Cardoso, o prefeito de Uauá, Marcos Lobo, e o prefeito de Campo Alegre de Lourdes, Enilson Marcelo.

