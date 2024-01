Prefeitura abre 440 vagas com salários de até R$12 mil | A TARDE

A Prefeitura de Correntina, cidade no oeste do estado, está com inscrições abertas para processo seletivo com 441 vagas imediatas mais cadastro de reserva, para profissionais com formação nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições estão disponíveis no site da organizadora do certame e encerram no dia 31 de janeiro. As taxas custam de R$ 70 a R$ 100, a depender do nível de escolaridade. A carga horária varia de 20 a 44 horas semanais, com remunerações de R$ 1.320,00 a R$ 12.260,43, ao mês. Os aprovados vão atuar em diferentes secretarias da cidade.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, avaliação de títulos, prova prática, exame toxicológico, teste de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação.

O concurso tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação caso seja necessário, conforme consta no edital. As vagas podem ser consultadas clicando aqui.