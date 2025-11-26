Prefeitura de Feira de Santana anuncia R$ 60 milhões para duplicação de avenida

Anúncio aconteceu em um restaurante da cidade - Foto: Divulgação/ Jorge Magalhães- Secom PMFS

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou, na manhã desta quarta-feira, 26, a obra de duplicação e urbanização da avenida Artêmia Pires, no bairro SIM. O evento, realizado em um restaurante da cidade, contou com a presença de secretários municipais, vereadores e profissionais da imprensa. Considerada o principal marco do primeiro ano da quinta gestão do prefeito José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), a intervenção contará com um investimento de mais de R$ 60 milhões, provenientes de recursos próprios por meio de empréstimo junto ao banco internacional FONPLATA, autorizado pela Câmara Municipal.

Conforme o prefeito, o edital de licitação da obra será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 27, e o resultado está previsto para 21 de janeiro de 2026. A obra tem prazo de conclusão estimado em 18 meses. A duplicação, de acordo com o projeto, vai abranger cerca de sete quilômetros de extensão, indo da avenida Contorno ao Condomínio Dahma, com aplicação de 18 toneladas de asfalto.

Projeto inclui diversas melhorias | Foto: Kenna Martins

“Por essa via, circulam diariamente mais de 3 mil veículos por hora, o que reforça a necessidade de ampliar sua capacidade”, ressaltou o prefeito, informando ainda que o projeto inclui a instalação de sete mil metros de rede de drenagem de águas pluviais, melhorias na iluminação pública, nova sinalização e construção de passeios.

O prefeito destacou a magnitude da intervenção, afirmando que o governo municipal já previa, desde a inauguração das instalações da Faculdade de Tecnologia e Ciência, em setembro de 2015, que a região se tornaria um importante vetor de crescimento e demandaria grandes investimentos. “É uma grande obra. A duplicação da Artêmia Pires é uma obra que acompanha o desenvolvimento acelerado do SIM e vai garantir fluidez, segurança e uma infraestrutura moderna para milhares de pessoas que passam por aqui. Desde 2015, quando a FTC chegou ali, a gente já vislumbrava que aquela área exigiria atenção especial do Município, e hoje estamos consolidando esse projeto”, declarou.

Avenida Artêmia Pires será duplicada | Foto: Divulgação/ Jorge Magalhães- Secom PMFS

Para o superintendente de Obras e Manutenção do Município, João Vianey, a expectativa é melhorar significativamente a mobilidade no bairro SIM, impulsionando o desenvolvimento urbano e econômico de toda a região. “Essa é uma obra de grande alcance para toda a região. Essa é uma via que, em vários momentos do dia, já chegou à sua capacidade máxima de tráfego. A SMT (Superintendência Municipal de Trânsito) tem um desafio máximo com o trânsito local”, pontuou.

Outras melhorias

José Ronaldo também enfatizou que a intervenção não se limita à duplicação da via principal, mas envolve a integração com corredores estratégicos que se conectam à Artêmia Pires, como as avenidas Sérgio Carneiro, Sílvio Matos, Nóide Cerqueira, além da avenida Sossego, da rua Itaciquara e da futura rua Maricoré. Segundo ele, houve diálogo com Embasa e Bahiagás assegurando que as redes das concessionárias sejam implantadas antes da pavimentação, evitando intervenções posteriores e assegurando maior durabilidade ao pavimento.

“Com isso, garantimos que não haverá mais quebra-quebra depois da avenida pronta. Já notificamos empresas e construtora para que qualquer tubulação seja instalada agora. Não vamos permitir que a pavimentação seja danificada”, reforçou Ronaldo.