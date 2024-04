Prefeitura baiana abre concurso para cargos de fiscal e auxiliar | A TARDE

A Prefeitura de Dias D'Ávila, cidade na Região Metropolitana de Salvador, abriu um concurso público para a contratação de 12 profissionais. As vagas são para fiscal de renda, fiscal de área pública e auxiliar de tributação, com salários de até R$ 1,8 mil.

O certame será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

Os interessados devem se inscrever através do site do Idib até 15 de abril. Já a taxa de inscrição, entre R$ 80 e R$ 130, deve ser efetuada até o dia seguinte.

Os candidatos devidamente inscritos farão a prova objetiva em 26 de maio, em locais e horários a serem divulgados posteriormente. De acordo com o edital, a preferência é para a realização das etapas presenciais no município de Dias D'Ávila, mas cidades circunvizinhas não foram descartadas no processo.

Confira os detalhes do certame:

Auxiliar de tributação

Escolaridade: Nível médio

Carga horária: 40 horas

Total de vagas: 3

Cadastro de reservas: 3

Remuneração: R$ 1.320,00

Taxa de inscrição: R$ 100



Fiscal de área pública

Escolaridade: Nível fundamenta

Carga horária: 40 horas

Total de vagas: 6

Cadastro de reservas: 3

Remuneração: R$ 1.320,00

Taxa de inscrição: R$ 80

Fiscal de renda

Escolaridade: Curso superior completo em Ciências Contábeis; Ciências Jurídicas e Sociais; Economia; Administração; Engenharia; Arquitetura; ou Matemática

Carga horária: 40 horas + benefícios

Total de vagas: 3

Cadastro de reservas: 3

Remuneração: R$ 1.800,00

Taxa de inscrição: R$ 130