Prefeitura baiana confirma duplo feminicídio; Polícia Civil investiga

Maiza Almeida dos Santos e Estela Reis Santos foram mortas a tiros - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Prefeitura de Fátima, no nordeste da Bahia, classificou como feminicídio a morte de duas mulheres na madrugada deste domingo, 15. Maiza Almeida dos Santos e Estela Reis Santos foram mortas a tiros. O crime está em investigação pela delegacia de Ribeira do Pombal, município que fica a cerca de 50 km de Fátima.

Testemunhas e familiares das vitimas serão ouvidas para auxiliar na elucidação do caso. Ainda não há informação sobre autoria e motivação do crime. A nota de pesar divulgada pela prefeitura nas redes sociais da cidade, no entanto, afirma que Maiza e Estela foram vítimas de feminicídio, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias das mortes das mulheres.

Confira a nota divulgada pela Prefeitura de Fátima:

"A Prefeitura de Fátima manifesta seu profundo pesar pela morte de Maiza Almeida dos Santos e Estela Reis Santos, duas mulheres vítimas de feminicídio, um crime de violência extrema que nos enche de dor e indignação. Neste momento de luto, nos solidarizamos com as famílias e amigos, e reforçamos nosso compromisso com a luta pela proteção das mulheres e pelo fim da violência de gênero. Que a memória dessas vítimas seja sempre lembrada com respeito e que possamos trabalhar juntos por um futuro mais seguro e justo para todas".