Prefeitura começa pagamento de Auxílio Moradia à famílias desalojadas | A TARDE

A Prefeitura de Salvador iniciou o pagamento dos benefícios de Auxílio Moradia para 81 famílias que passaram pelo acolhimento provisório nas escolas municipais para pessoas preventivamente desalojadas de áreas de risco. Quatro delas também receberam o Auxílio Emergência.

Segundo a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), não há mais pessoas abrigadas nas 13 unidades de ensino que servem como abrigo.

Os técnicos da secretaria permanecem de prontidão durante todo o período da Operação Chuva. No ato do acolhimento das pessoas desalojadas, são disponibilizados alimentação, kit de limpeza, kit de higiene pessoal e kit dormitório. As equipes realizam ainda escuta, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços socioassistenciais, além de passarem por orientação sociofamiliar.

As informações sobre liberação de benefícios podem ser verificadas no site Meu Benefício.

O Auxílio Moradia é o benefício socioassistencial, concedido para contribuir para que famílias que residem em imóveis em situação de risco e vulnerabilidade possam alugar uma moradia segura. No valor de R$300, o benefício é pago pelo período estimado pelo laudo da Defesa Civil, que indica a necessidade de afastamento temporário ou definitivo.

Já o Auxílio Emergência é o benefício socioassistencial concedido com o objetivo de garantir aos cidadãos e às famílias que comprovadamente sofreram perdas decorrentes de desastre ou calamidade pública o restabelecimento das condições mínimas de sobrevivência, não excedendo o valor de três salários mínimos vigentes.

Para fins de concessão do benefício emergência aos cidadãos e famílias, as residências atingidas serão identificadas através de laudo emitido por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, pela Defesa Civil ou pela Sempre, devendo esta última analisar os laudos emitidos para a concessão do benefício.