Prefeitura de Ilhéus decreta situação de emergência após fortes chuvas | A TARDE

A prefeitura de Ilhéus, cidade no sul da Bahia, decretou situação de emergência nesta quarta-feira, 20, por causa das fortes chuvas que atingem a região. A decisão foi tomada em uma reunião emergencial realizada por gestores de diversos órgãos.

No início dessa semana, a Defesa Civil de Ilhéus já havia emitido um alerta de chuvas fortes. Segundo o órgão, as chuvas causaram alagamentos em vários pontos e cerca de 40 ocorrências foram registradas nas últimas 24h, nenhuma delas com gravidade.

A gestão orienta que moradores evitem áreas de risco e observem desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis. A Defesa Civil de Ilhéus pode ser acionada através do telefone (73) 97400-7521.

Conforme informou a prefeitura, as equipes do órgão, assim como bombeiros civis e assistentes sociais, estão disponíveis para ocorrências e os pontos críticos têm passado por limpeza com patrulha mecânica.