Prefeitura entregará Casa das Histórias de Salvador e Arquivo Público | A TARDE

A Prefeitura de Salvador vai entregar nesta sexta-feira, 26, a Casa das Histórias de Salvador e Arquivo Público, no bairro do Comércio (ao lado da Cidade da Música).

O projeto do local, que é o primeiro centro de interpretação do patrimônio da capital baiana, contou com museografia assinada pela curadora Ana Helena Curti, do consórcio Memorar, e foi financiado com recursos do Prodetur.



O equipamento apresenta uma narrativa sobre os quase cinco séculos de Salvador, utilizando conteúdos digitais e um acervo físico que incluem saberes e fazeres das pessoas comuns, normalmente não abordados pela história oficial da cidade, ressaltando a contribuição negra e indígena para a formação da primeira capital do país.

A inauguração será realizada pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, em evento com a presença de autoridades e gestores municipais.