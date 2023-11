Presidente da Câmara de Urandi morre após acidente de carro | A TARDE

O presidente da Câmara dos Vereadores de Urandi, Gilmar Santos Pinto (PSD), conhecido como Gilmar de Salinas, morreu nesta quarta-feira, 8, após um acidente de carro na BR-030, em Serra dos Brindes. O caso aconteceu após o veículo em que parlamentar dirigia colidir com um caminhão provocando o incidente.

O vereador chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Guanambi, no sudoeste baiano, mas não resistiu aos ferimentos. No momento, o prefeito Warlei Oliveira de Souza (PSD) e o secretário municipal de Finanças, Luiz de Deus, também estavam no veículo, porém não tiveram ferimentos.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo postou uma nota de pesar após a morte do vereador. O comunicado afirma que “Gilmar Salinas contribuiu demasiadamente para o desenvolvimento da nossa cidade, deixando para todos nós um legado de trabalho humanizado”. A Prefeitura também decretou luto oficial de cinco dias.

O corpo de Gilmar será velado às 23h desta quarta, na Câmara Municipal da cidade. Às 08h, acontece uma sessão solene na Casa Legislativa em homenagem ao presidente. Já às 10h, será realizado outro velório, desta vez, na casa do parlamentar. O sepultamento ocorre às 17h, no cemitério do povoado de Salinas.