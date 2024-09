03/09/2024 às 13:30 • Atualizada em 03/09/2024 às 13:43 - há XX semanas | Autor: Eduardo Dias BAHIA Presidente do TCE recebe desembargador Jatahy Júnior em visita de cortesia Marcus Presidio e o diretor-geral da Unicorp do TJBA trataram sobre experiências para facilitar a entrega das obrigações constitucionais

Desembargador presenteou o presidente com a segunda edição da publicação “Unicorp em Pauta” e foi presenteado com com o livro “Mulheres no Controle Externo” - Foto: Reprodução

O desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, diretor-geral da Universidade Corporativa do TJBA, fez uma visita de cortesia ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), conselheiro Marcus Presidio, na manhã desta terça-feira, 9.

Acompanhado pela coordenadora-geral da Unicorp, Isabella Lago; e da secretária-geral, Thaís Torreão, o desembargador presenteou o presidente com a segunda edição da publicação “Unicorp em Pauta” e foi presenteado pela conselheira Carolina Mattos com o livro “Mulheres no Controle Externo”, que presta uma grande e justa homenagem à saudosa Lindalva Torquato Fernandes, primeira mulher a exercer o cargo de Ministra de Contas no Brasil. De acordo com o diretor-geral da Unicorp, a visita de cortesia tem como finalidade estreitar as relações com o TCE-BA, no sentido de trocar experiências para facilitar a entrega das obrigações constitucionais, a exemplo da prestação jurisdicional e orientações das atividades governamentais. “Esse intercâmbio é muito importante na perspectiva de uma agenda contínua de formação. Recentemente, tivemos o primeiro encontro dos Tribunais para discutir o controle externo e a Nova Lei de Licitações e foi bastante exitoso. E, em breve, queremos realizar um workshop em parceria com a Corte de Contas”, revelou. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tribunal de Contas do Estado da Bahia (@tcebahia)

