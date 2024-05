Preso por estupro de criança na Bahia prestava serviços na vizinhança | A TARDE

A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que o homem de 59 anos preso no sábado, 20, sob suspeita de sequestrar e abusar sexualmente de um menino de nove anos, estava prestando serviço para um vizinho da vítima. O caso aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras, em Luís Eduardo Magalhães, a cerca de 900 km de Salvador.

Em contato com o Portal A TARDE, a GCM revelou que foi o contratante do serviço que informou o local onde o suspeito se encontrava. Quando os guardas chegaram no local, os vizinhos informaram que a criança estava no quarto com o homem. Ele foi encontrado de cueca e a criança estava deitada na cama.

O acusado ainda teria dito que a vítima era o seu filho. No entanto, o menino contou aos agentes que tinha sido estuprado.

A criança foi conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde a médica plantonista constatou o abuso sexual. O garoto foi medicado e ficou internado na unidade sob observação médica.

O homem foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde está à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar acompanhou toda ocorrência e esteve na Delegacia de Polícia Civil e registrou o caso.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito teria atraído a criança com doces. A GCM ainda recebeu vídeos que mostravam o suspeito comprando doces com uma criança. O material foi enviado por um comerciante da região.