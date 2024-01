Previsão nesta sexta-feira é de chuva intensa em regiões da Bahia | A TARDE

A previsão para esta sexta-feira, 5, é de grande volume de água no sul, extremo sul, sudoeste e oeste baiano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Inmet, o volume de água pode chegar a 100 milímetros por dia nas cidades atingidas. As rajadas de vento também serão intensas, de 60 a 100 quilômetros por hora. O instituto aponta aumento do índice pluviométrico não só na Bahia, mas em todo o Nordeste do Brasil neste mês de janeiro.

Isso se deve a ocorrência de alguns dos principais sistemas meteorológicos típicos do verão, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a formação de uma provável Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Ainda nesta sexta, a chuva atinge ainda outras regiões, como a Chapada Diamantina, parte do centro norte e do recôncavo baiano, porém com menor intensidade.

Para a capital baiana, a previsão é de sol entre nuvens. Pancadas de chuva podem cair a qualquer momento em Salvador, com baixo volume de água.