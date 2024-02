PRF aborda motorista sem CNH e encontra mais de três de quilos haxixe | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem na BR-101, a cerca de dois quilômetros do centro de Eunápolis. Com o condutor do veículo foram encontrados três quilos de haxixe.

O homem foi identificado como Arthur Brito de Jesus Silva, de 27 anos. Com ele também foram encontrados R$ 12 mil em espécie e um relógio, similar a um Rolex, na caixa, sem confirmação de autenticidade.

O homem foi abordado pelos agentes da PRF porque não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante vistoria interna, um policial descobriu que no painel do veículo foi adaptado um compartimento secreto.

Na ação, a PRF solicitou auxílio ao canil do 8º Batalhão de Polícia Militar. Dois cães indicaram a localização da droga escondida no carro.

O acusado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.