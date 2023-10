PRF apreende 16 tabletes de maconha e cocaína dentro de ônibus | A TARDE

Mais uma ação exitosa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no combate ao crime organizado resultou na apreensão de 3,9 Kg de cocaína e 8,8 Kg de maconha em um ônibus interestadual. O flagrante aconteceu na manhã de sábado, 30, no Km 800 da BR 242, trecho do município de Barreiras, oeste do estado.

De acordo com a PRF, os policiais realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram o ônibus que seguia de Brasília, com destino final a cidade de Santa Rita de Cássia, na Bahia. Durante a fiscalização, a equipe encontrou duas mochilas contendo 16 tabletes de drogas junto a um dos passageiros.



O responsável pelos volumes informou que receberia um tablete de maconha para transportar os entorpecentes. Ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado com a droga à Delegacia de Barreiras.