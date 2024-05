PRF apreende 290 mil maços de cigarros contrabandeados em Paulo Afonso | A TARDE

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira, 13, um caminhão baú carregado com caixas de cigarros de origem clandestina, no Km 03 da BR 110, no município de Paulo Afonso, região norte da Bahia.

Durante uma operação de fiscalização e combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão. Ao inspecionar o compartimento de carga, encontraram aproximadamente 290.000 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária para os procedimentos legais. A pena para o crime de contrabando varia de 2 a 5 anos de reclusão.

