PRF apreende 8kg em caixa de som de veículo no norte da Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 8,1 Kg de cocaína durante a abordagem de um veículo de passeio. O incidente ocorreu no Km 01 da BR 110, no município de Paulo Afonso, localizado na região norte da Bahia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 20.



Segundo a corporação, o caso aconteceu por volta das 18 horas, quando uma equipe policial interceptou um veículo Chevrolet Prisma prata durante uma operação de combate à criminalidade. Durante a abordagem, os policiais observaram que o sistema de som no porta-malas do veículo estava desparafusado e com peças soltas. Ao inspecionar as caixas de som, foram encontrados 8 tabletes contendo uma substância similar à cocaína.

O condutor do veículo, ao ser questionado, admitiu ser o proprietário da droga e confessou que estava transportando-a para a cidade de Campina Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais necessárias. O indivíduo será inicialmente responsabilizado pelo crime de tráfico de drogas.